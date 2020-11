Bereits in der Auftaktepisode der vierten Staffel des Netflix-Hits "The Crown" ist Prince Philip (Tobias Menzies) "not amused". "Das ist doch das Letzte, was dieses Land braucht …, zwei Frauen, die den Laden schmeißen." Gemeint sind natürlich Gemahlin Queen Elizabeth II. (Oscar-Preisträgerin Olivia Colman) und Margaret Thatcher (Gillian Anderson), die im Jahr 1979 zur ersten Premierministerin Großbritanniens gewählt wird.