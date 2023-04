Diesmal sind auch die Jesus-Jünger auferstanden

Diesmal ist nicht nur Jesus auferstanden, sondern auch gut 1000 Jünger im Raimundtheater. Drew Sarich hat gerade den letzten Ton von "In the Garden of Gethsemane" hinaus in das vollbesetzte Haus gelassen, da wird die Vorstellung für Minuten von heftig akklamierenden und johlenden stehenden Menschen unterbrochen. Die Interpretation des verzweifelt zwischen Todes-Bestimmung und Fluchtgedanken hin- und hergerissenen Jesus hat alle erreicht.