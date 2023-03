Dieser "Freischütz" ist ein Unfall zwischen Oper und Kino

Keine Frage, das Repertoire der frühen romantischen Oper mit ihren oft einfältigen Themen und an Volksmelodien erinnernden Liedchen mit aus heutiger Sicht banalen Versen hat es auf den Bühnen nicht leicht. Leicht machte man es aber auch nicht dem Publikum bei der Neuinszenierung von Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz" am Mittwoch im Musiktheater an der Wien.