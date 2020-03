In der Corona-Krise haben Verschwörungstheoretiker, Lügner und Heilung anbietende Scharlatane in die sozialen Netzwerke Hochsaison. „Auf diesen Kanälen brodelt es, deshalb ist die Herausforderung für klassische Medien enorm“, sagt Fritz Hausjell (60), in Lenzing geborener Medienwissenschafter und Publizistik-Professor an der Universität Wien. Weil aktuell viele Menschen zuhause seien, „haben sie auch Zeit zum Spekulieren.