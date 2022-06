Die schräge Welt der Performance

Von Brasilien bis Norwegen, von den USA bis Indien: Performance-Kunst aus aller Welt gab es am Wochenende beim ersten Performance-Festival im Linzer OK-Centrum und im Musiktheater zu sehen. Unter dem Motto "The Non-Fungible Body?" zeigten 40 Künstler in 15 Arbeiten die Vielfalt dieser Kunstrichtung.

Eine besonders berührende Performance gelang gestern Xie Rong auf dem Dach des OK. Die Chinesin war am ganzen Körper weiß bemalt, darüber chinesische Schriftzeichen, die Haare zum schwarzen Dutt zusammengebunden. Hinter ihr meterhohe blutrote Fahnen, durch die der Wind sanft streifte.

Xie Rong wies auf die Unterdrückung der Frauen in China hin. Bild: hes

Doch die zierliche Künstlerin verstrickte sich immer mehr in den Fahnen, bis ihr ganzer Oberkörper umwickelt war und eine Fahne die Augen bedeckte. Damit wollte die Künstlerin auf die Unterdrückung der chinesischen Frauen aufmerksam machen, wie ein vom Tonband eingespielter Text erklärte. Schließlich nahm sie die Augenbinde ab und bat das Publikum, sie mit vorbereiteten Wasserbomben zu bewerfen, um ihre Erinnerungen zu reinigen. Eine Performance voller Grausamkeit – und gleichzeitig voller Poesie.

Lebendige Kunstform

Die schrille, schräge, feinsinnige Welt der Performance zeigen – das war das Ziel des ersten Festivals dieser Art in Linz. "Wir wollen Linz als Performance-Stadt positionieren", sagte Alfred Weidinger, Direktor der Landes-Kultur GmbH, die das Festival veranstaltete. "Ich sehe da eine Riesenchance."

Unterdessen wanderte das Publikum zur nächsten Station auf dem OK-Dach. Dort wartete ein riesiger Haufen aus weißen Gartensesseln. Yun-Chen Chang durchkletterte ihn geduldig, nicht ohne das penibel zusammengestellte Ensemble dabei Schritt für Schritt zu zerstören. Eine fast meditative Choreografie in Changs Gartensessel-Universum. Objektiv gesehen passierte wenig – und trotzdem waren die Besucher hochkonzentriert bei der Sache, wartend, was als Nächstes passieren würde. Zuschauer mit ein paar Plastiksesseln derart fesseln – das muss Yun-Chen Chang erst mal jemand nachmachen.

Yun-Chen Chang in ihrem Universum aus weißen Gartensesseln Bild: hes

So offenbarte sich den Besuchern Station für Station eine neue Performance-Welt: Jeder Künstler erzählte in seiner eigenen Sprache seine Themen, seine Anliegen. Manches war klar, bewegend, überraschend, einiges blieb offen und mitunter gar unverständlich. Und, so ehrlich muss man bei rund 70 Besuchern am Sonntagnachmittag sein, so spannend und reich an Impulsen die Veranstaltung auch war, sie ist offenbar ein Nischenprogramm für eine kulturell hochinteressierte Elite.

Umso schöner, dass auch lokale Institutionen einbezogen wurden: Studierende der Bruckneruni zeigten ein unter Jianan Qu entwickeltes Programm, das beim Publikum sehr gut ankam. "Wir wollten ein Format schaffen, das nach dem Höhenrausch dem Dach des OK wieder Leben einhaucht", sagte Freda Fiala, die mit River Lin das Festival kuratierte. "Eine lebendigere Kunstform als Performance gibt es nicht." Jedenfalls das hat das Festival bewiesen.