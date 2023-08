Die neue Männlichkeit ist genauso dämlich wie die alte

Ich will kein Täter sein, aber ich bin mindestens einmal einer geworden: Ich habe einen sexualisierten Übergriff begangen." So schreibt der aus kaum plausiblen Gründen hippe Autor Valentin Moritz in dem von ihm mitherausgegebenen Selbstermächtigungsbuch "Oh Boy", das im Untertitel "Männlichkeit*en heute" spazieren führt. Im Juli ist der Band erschienen, der Berliner Kanon Verlag hatte ihn mit "18 mutigen Selbstbefragungen von prägenden Autor*innen unserer Zeit" angepriesen.