In den ersten Teil führte Klaviermusik von Franz Liszt, der zweite Teil hob mit Zoltán Kodálys Maßstäbe setzender Sonate für Violoncello solo op. 8 (1915) an. Quirine Viersen vollführte als grandios solierende Cellistin ein Statement von durchdringend kompromissloser Intensität: Aus zwei groß aufgefächerten Akkorden heraus entlud sich Kodálys eruptives Stück über improvisatorische Gesten und Gestalten, kernig im Ton und ergreifend klar in der Darstellung. Energie in Reinform, die das Auryn