Josef Werndl ist eine der schillerndsten Figuren in der oberösterreichischen Industriegeschichte: In nur 34 Jahren formte er Mitte des 19. Jahrhunderts die Firma seines Vaters in Steyr zu einer der größten Waffenfabriken der Donaumonarchie. Das brachte ihm Macht, Einfluss und Reichtum. Doch wie reich er wirklich war, wusste bis jetzt keiner so genau.