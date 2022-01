Die Linzer müssen sich nicht hinter den Wienern verstecken

Ganz untraditionell gab sich das Neujahrskonzert des Bruckner Orchesters unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner im Brucknerhaus. Eigentlich hat man in den vergangenen Jahrzehnten bewusst darauf verzichtet, ein Äquivalent zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sein und Musik der Strauss-Dynastie spielen zu wollen. So gab es lange die Tradition einer IX. Beethoven am ersten Tag des Jahres, in den letzten Jahren auch sehr gemischte Programme.

Diesmal tat es das Orchester des Jahres 2019/20 dem Orchester des Jahres 2020/21 gleich – die Linzer spielten Wiener. Und das insofern nicht zu Unrecht, zeigt uns doch die Musikgeschichte, dass der Wiener Walzer ein Abkömmling des von oberösterreichischen Musikern in Wien gespielten Ländlers ist. Die Wurzeln aller Wiener Musik liegen – nicht ausschließlich, aber doch entscheidend – in Linz. Vom Programm her war man in Linz fast noch traditioneller, da man tatsächlich nur Musik der Familie Strauß/Strauss (die Sträuß(ss)e ein und derselben Familie schrieben sich tatsächlich anders) spielte – vom Großvater Johann bis zum Enkel Johann, dem kaum bekannten Sohn von Eduard Strauß, der die Familientradition bis in die 1930er-Jahre fortsetzte.

Walzer voll musikalischer Tiefe

Markus Poschner beschritt bei seinen Interpretationen einen anderen Weg. Schon bei der Ouvertüre zum "Zigeunerbaron" wurde klar, dass es hier nicht um bloße Unterhaltungsmusik gehen wird, dass Strauss nicht ausschließlich walzerselige Tanzmusik bedeuten würde, sondern dass gerade in diesen orchestralen Meisterwerken eine symphonische Dimension zu entdecken ist. Eine Qualität dieser Musik, die meist der aufs Tanzen reduzierten Funktion zum Opfer fällt oder zumindest in den Hintergrund geschoben wird. Mit großer Akribie verfolgte man diesen Ansatz, der instrumentale Virtuosität und absolute Perfektion im Zusammenspiel verlangt, und zeigte eine ganz andere – durchaus dramatischere – Seite der Wiener Walzerkönige. Ebenso anders und manchmal gefährlich am Kippen zelebriert war eine sehr frei eingesetzte Gestaltung des Tempos, das immer wieder absolut stimmig ins Schwanken geriet. Momente der harmonischen Auflösung waren unendlich verzögert oder das Tempo nicht nur – wie etwa beim "Accellerationen"-Walzer – zu Beginn einer Phrase gesteigert. Walzer, die so kaum zu tanzen wären, aber dafür ungemein an Charakter und musikalischer Tiefe gewannen. Klanglich braucht man sich nicht hinter den Wienern verstecken, auch in Linz gelangen die "Sphärenklänge" überirdisch schön, der leider unvermeidliche Donauwalzer sogar um einen Tick verträumter und verspielt detailreicher.

Neben den üblichen Highlights und durchaus bekannten Walzer, Polkas, Quadrillen und Märschen gab es mit der Polka schnell "Schlau-Schlau" op. 6 von Johann Strauß III. und dem eleganten Walzer op. 101 "Paris", den Johann Strauß I. 1837 für ein Gastspiel in Paris komponierte und die zu dieser Zeit wieder geduldete Marseillaise ins Dreivierteltakt-Korsett zwängte, auch Begegnung mit dem weniger bekannten Repertoire.