Die Freude, mit einem besonderen Preis bedacht worden zu sein, hat sich Ella Raidel selbst ein paar Tage verwehrt – unabsichtlich. Die E-Mail, die die Gmundnerin über ihre Auszeichnung mit dem „Outstanding Artist Award“ (10.000 Euro) des Kulturstaatssekretariats informierte, hatte eine Art Kennzahl im Betreff stehen. Was die 52-Jährige irritierte, die seit 2019 in Singapur außerordentliche Professorin an der Nanyang Technological University ist (Dokumentar- und