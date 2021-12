Auf Netflix war gestern die Katastrophen-Komödie "Don’t Look Up" mit einem Star-Geschwader um Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep und Ariana Grande der beliebteste Film Österreichs. Von der Musik-Plattform Spotify luden sich die meisten User die Nummer "Abcdefu" herunter, bei der uns die 17-jährige US-Sängerin Gayle mit zünftiger Teenager-Wut buchstabiert, welch Trottel ihr Ex ist. Wer mitreden will, muss das eine sehen und das andere hören. Alle anderen sind von gestern.