"Die Kinder haben in Wahrheit einen Riesenspaß gehabt"

Morgen feiert „Sparta“ von Regiestar Ulrich Seidl („Hundstage“) Österreich-Premiere. Seit einem Bericht des deutschen Magazins „Spiegel“ wird der Wiener (69) mit Vorwürfen konfrontiert, dass Kinderdarsteller bei den Dreharbeiten nicht korrekt behandelt worden seien.

Der „Spiegel“ berichtete Anfang September von Vorwürfen seitens junger rumänischer Laiendarsteller und deren Familien zu den Drehbedingungen von Seidls Film „Sparta“: Man sei nicht korrekt über das Filmthema Pädophilie informiert, mit den Kindern sei nicht entsprechend ihrer psychischen Ressourcen umgegangen worden. Mitarbeiter und Familien werden anonym zitiert. Seidl widerspricht seitdem den Vorwürfen (mehr zur Chronologie der Ereignisse unten).

OÖNachrichten: Wie geht es Ihnen?

Ulrich Seidl: Wie es mir geht? Ich bin ja Debatten und Auseinandersetzungen über meine filmische Arbeit gewohnt. Aber was jetzt stattfindet und durch den „Spiegel“-Artikel in den Medien alles zu lesen ist, ist eine massive Rufschädigung meiner Person und meiner Arbeit. Hier werden meine Arbeitsweise und möglicherweise mein Lebenswerk in Misskredit gezogen. Dagegen wehre ich mich, indem ich mich nun über die Drehbedingungen von „Sparta“ äußere und erkläre, wie bestimmte Dinge gemacht wurden. Alle Vorwürfe basieren auf Aussagen anonymer Informanten, die sich nicht zu erkennen geben. Bis heute wurde kein einziger Beweis geliefert. Es sind Spekulationen.

Im „Spiegel“-Artikel wurde von polizeilichen Ermittlungen in Rumänien berichtet, die vor dem besagten Artikel eingestellt wurden. Danach wurde kolportiert, es werde wieder ermittelt.

Ist dem tatsächlich so?

Ich fange von vorne an: 2019 ist nach unseren Dreharbeiten in einem Online-Magazin eine Kurzmeldung erschienen. Noch dazu mit einem Bild, das mit unserem Film gar nichts zu tun hatte, aber quasi etwas in den Raum gestellt hat: „Dreharbeiten mit Kindern, Gewalt, Alkohol, Sexualität.“ Ich habe das über meinen Anwalt samt Entgegnung runternehmen lassen, aber die Polizei ist darauf aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob es eine Anzeige gegeben hat. Jedenfalls wurden alle Eltern und Kinder befragt, die in „Sparta“ involviert waren. Es wurde untersucht, ob etwas dran ist. Am Ende des Tages hat sich nichts davon bewahrheitet, der Akt wurde geschlossen. Ich selber war nie Gegenstand einer polizeilichen Überprüfung. Ich wollte den Akt einsehen, was mir nicht gestattet wurde, weil ich eben nicht Teil der Untersuchung war.

Und jetzt?

Was jetzt neu ist: Durch all das, was durch die Medien ging, ermittelt die Staatsanwaltschaft in Rumänien. Was immer der Fall ist, wenn Vorwürfe wegen des Kindeswohls im Raum stehen. Was sie genau machen, weiß ich nicht. Aber sie wollten den Film sehen. Den habe ich ihnen natürlich zur Verfügung gestellt.

Sie sind nach Rumänien gefahren und haben allen involvierten Familien den Film persönlich gezeigt. Wie ist das Verhältnis zu ihnen jetzt?

Dazu möchte ich eines sagen: Es hat zu keinem Zeitpunkt Vorwürfe der Familien gegen die Umstände des Drehs gegeben, weder davor noch danach. Die Dreharbeiten haben sich über mehr als ein Jahr erstreckt, es hat einen Winter- und einen Sommerdrehblock gegeben. Dazwischen war monatelang nichts. In diesem Zeitraum gab es ein bestes Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern, den Kindern, meiner Produktion und mir. Sonst hätten wir das gar nicht abwickeln können. Mit dem letzten Drehtag 2019 hat eine lange Schnitt- und Arbeitsphase begonnen. In dieser langen Zeit habe ich es verabsäumt, mit den Eltern Kontakt zu halten. In diesem Vakuum, in dem die Eltern nicht gewusst haben, was aus dem Film geworden ist, sind Journalisten gekommen und haben sie mit Vorwürfen gegen mich konfrontiert, gespeist von anonymen Informanten. Es sind Befürchtungen entstanden, die sich nach der Veröffentlichung des „Spiegel“-Artikels noch potenziert haben. Ich selbst wusste vor der Veröffentlichung von nichts.

Können Sie das konkretisieren wie die Befürchtungen geschürt wurden?

Eine Mutter hat mir etwa erzählt, ihr sei gesagt worden, dass möglicherweise ein Foto ihres Kindes auf einer Sex-Seite im Internet aufscheinen könnte.

Zurück zu Ihrer Reise zu den Eltern. Wie ist das abgelaufen?

Ich bin in den vergangenen Wochen mehrmals mehrere Tage in Rumänien gewesen, um das Vertrauensverhältnis wiederherzustellen. Ich bin zu allen Familien und den Kindern nach Hause gefahren, von einem Dorf ins andere, und habe den Stand der Dinge sowie meine Sicht der Dinge erklärt und in der Küche oder im Wohnzimmer den Monitor aufgebaut, um ihnen den Film zu zeigen.

Was war nach diesen Vorführungen?

Danach war große Erleichterung, weil alle Eltern und Kinder nicht das gesehen haben, was man ihnen sozusagen in den Raum gestellt hat wie Szenen, denen sie nie zu gestimmt haben. Das alles hat es nicht gegeben. Alle haben dem Film zugestimmt und das Vertrauensverhältnis war wiederhergestellt und wir haben wieder gute Verbindungen. Vonseiten der Kinder und der Eltern gibt es keinerlei Einwand gegen den Film oder die Bedingungen des Drehs. Das haben die Familien auch schriftlich bestätigt.

Hört man da eines richtig heraus: Sie betrachten die mangelnde Kommunikation auch als größten Fehler ihrerseits in all dem?

Ja, dieser Mangel an Kommunikation ist passiert, das ist leider so. Mitten in der Produktion sind auch neue Mitarbeiter aus Österreich zum Filmteam dazu gekommen, die für nur vier Tage Teil waren. Sie sind in meine Drehmethode nicht eingeweiht worden. Sie haben dann mit ihren Beobachtungen und Eindrücken, die ja nur marginal sein konnten, die Produktion wieder verlassen. Auch ohne mich dazu zu befragen, sonst hätte ich mich ja erklärt. Dann ist drei Jahre lang nichts passiert.

Sie beziehen sich hier auf die Beschreibungen, die in heimischen Medien geäußert wurden, die wiederum ein schlechtes Bild davon zeichnen, wie die Kinder beim Dreh behandelt wurden.

Wie sehen Sie das?

Man muss sich dazu eines überlegen: Wenn damals schon etwas nicht in Ordnung gewesen wäre und die Menschen der Meinung gewesen wären, hier wird in gewisser Form mit den Kindern falsch umgegangen oder es werden hier Szenen gedreht, denen die Eltern nie zu gestimmt hätten, dann hätte man doch schon damals die Behörden informieren müssen. Das ist aber nicht geschehen. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Jetzt kommt es an die Öffentlichkeit. Aber alles gespeist von Informanten, die offensichtlich mit Teilinformationen und Eindrücken bestückt sind und daraus spekulativ etwas in den Raum stellen, was in dieser Weise nicht passiert ist.

Vor der Weltpremiere in San Sebastian hat man damit gerechnet, dass Ihr Film wohl eine Vernichtung erfahren würde, er bekam jedoch hervorragende Kritiken. Wie ist es Ihnen vor der Uraufführung gegangen?

Ich vertraue ja meinem Film. Ich habe kaum Befürchtungen gehabt, dass der Film nicht das richtige bewirken wird. Der Film versucht, ein heikles Thema sensibel und auf vielen Ebenen zu erzählen – über Kinder, Männer, Väter und verschiedene Gesellschaften. In Toronto (wo der Film seitens der Festivalleitung zurückgezogen wurde, Anm.) war „Sparta“ bereits im Katalog. Darin gab es die typischen vorangestellten Warnungen: Achtung, Pädophilie und so weiter. Und allein mit dem Wort „Pädophilie“ kann man schon alles kaputtmachen. Wenn man so gewarnt ins Kino geht, sieht man den Film schon anders als normalerweise. Das ist schrecklich. Aber nach dieser endlosen Debatte um „Sparta“ ist man in der Wahrnehmung völlig beeinträchtigt, da kann man sich nicht mehr freischalten. Ich hoffe, dass der Film trotzdem seine Wirkung tut, für sich selbst spricht und seine Kraft entfaltet, sodass man die Debatte vielleicht auch vergisst.

Wollen Sie selbst noch rechtliche Schritte setzen, um sich gegen bestimmte Medien und Informanten in dieser Debatte zu wehren?

Ehrlich gesagt, ist das nicht zielführend und macht keinen Sinn, weil alles auf den Aussagen anonymer Informanten aufgebaut ist. Die wussten schon, was sie machen, um sich richtig abzusichern. Das Einzige, was ich versuche, ist mich öffentlich dagegen auszusprechen und zu erklären, wie die Dinge waren, was ich mache und wie ich arbeite. Die Geschichte ist geschrieben worden, ohne dass der Film gesehen wurde und ohne dass jemand im Vorfeld mit mir darüber gesprochen hat, was ich und mein Team gemacht haben. Für die, die diese Geschichte geschrieben haben, war das nicht interessant. Es ist nicht darum gegangen, die Wahrheit der Drehumstände herauszufinden, sondern darum, die Schlagworte „Pädophilie, Armut, Kinder und Rumänien“ in eine Geschichte zu bauen.

Im Fall, dass die Staatsanwaltschaft in Rumänien die Ermittlungen einstellt: Denken Sie, es wird etwas an Ihnen kleben bleiben?

Es ist ein immenser Schaden meiner Reputation, der nachwirken wird. Das wird sich nicht mehr komplett bereinigen lassen.

Es wird etwas picken bleiben?

Mit Sicherheit.

Welche Lehren haben Sie bereits ziehen können?

Man muss noch umsichtiger in der Kommunikation sein und sein Team besser über die Art und Weise der Arbeit informieren. Viele Menschen, die schon seit Jahrzehnten mit mir arbeiten, wissen das alles und haben Vertrauen dazu. Ich arbeite mit allen Menschen vor und hinter der Kamera in einem Vertrauensverhältnis und nicht in einem Sich-fremd-sein-Verhältnis. Bei diesen Dreharbeiten war es offensichtlich mein Versäumnis, nicht ausreichend zu kommunizieren und darzustellen. Wenn Menschen mit meiner Arbeitsmethode und der Art, wie etwas entwickelt wird, wie eine Rolle verkörpert werden soll, nicht völlig einverstanden sind, hat es auch keinen Sinn, sie zu engagieren und zu besetzten – egal, ob es sich um Schauspieler oder Laien handelt.

Über den Umgang mit den Kindern am Set ist viel geschrieben worden. Wie beschreiben Sie ihn?

Wir haben größte Sorgfalt walten lassen und haben ständig Kontakt mit den Eltern gehalten. Die Kinder haben in Wahrheit einen riesen Spaß gehabt. Aber bei einem Filmdreh kommen nun einmal Menschen zusammen und da kann alles, was menschlich ist, passieren. Bei Kindern muss da umso mehr aufpassen. Aber sie sind neugierig und wollen etwas ausprobieren und das war so. Aber man darf Kinder mit nichts konfrontieren, was ihnen nicht zuträglich ist. In „Sparta“ findet vor ihren Augen auch keine Gewalt statt und es gibt keine Szene, bei der man sagen muss, sie sei für Kinder zu heikel.

HINTERGRUND UND CHRONOLOGIE

2. September: Der „Spiegel“ berichtet von Vorwürfen seitens junger rumänischer Laiendarsteller und deren Familien zu den Drehbedingungen von Seidls Film „Sparta“: Man sei nicht korrekt über das Filmthema Pädophilie informiert, mit den Kindern sei nicht entsprechend ihrer psychischen Ressourcen umgegangen worden. Mitarbeiter und Familien werden anonym zitiert. Seidl widerspricht den Vorwürfen.

6. September: Beim Filmfestival in San Sebastian hält man an der Premiere von "Sparta" fest,

„nur ein Gerichtsbeschluss könnte sie kippen“.

9. September: Absage der Weltpremiere beim Filmfest Toronto



10. September: In „profil“ weisen am Dreh Beteiligte die Vorwürfe zurück, im „Falter“ (14. September) werden Vorwürfe ergänzt wie entkräftet. In der Filmszene werden Seidls Arbeit sowie die allgemeinen Set-Bedingungen und gesetzlich-ethische Fragen kontrovers diskutiert.



19. September: Weltpremiere in San Sebastian, erste Kritiken feiern den Film über Ewald (Georg Friedrich), der in Rumänien gegen seine pädophile Neigung ankämpft, und halten fest: Kein Kind ist nackt und wird in die Nähe von Missbrauch gerückt.

21. Oktober: Die Weltpremiere von „Sparta“ ließ Ulrich Seidl aus, er wollte den Film für sich selbst sprechen lassen, in Wien ist Seidl bei der Österreich-Premiere dabei (Viennale Wien).

Im „Spiegel“-Bericht vom 2. 9. wurde von einem polizeilichen Ermittlungsverfahren in Rumänien 2019 in der Causa „Sparta“ berichtet, das im Februar 2022 eingestellt wurde.