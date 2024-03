Die gezeichnete Geschichte einer spektakulären Kunstrettung

„Die Geschichte der Kunstrettung wird oft vollkommen falsch erzählt,“ sagt Simon Schwartz bei der Eröffnung seiner Ausstellung „Verborgen im Fels. Der Berg, das Salz und die Kunst“ am Freitag im Steinberghaus in Altaussee. Hier am Originalschauplatz der Rettung von Raubkunst am Ende des Zweiten Weltkrieges wird derzeit seine Graphic Novel (die sich von Comics durch ernste Themen abgrenzt) ausgestellt.