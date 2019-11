Ernst Aigner (64) arbeitete jahrzehntelang am Gymnasium Freistadt als Religionslehrer. Seit Sommer ist er in Pension. Und ehe Günther Lainer (50) vor 20 Jahren freiberuflicher Künstler wurde, hatte auch er Religion unterrichtet. "Einvernehmlich verschieden" ist nun das vierte Kabarett-Programm, mit dem die beiden in ganz Oberösterreich unterwegs sind. Die OÖN haben sich mit Aigner und Lainer über ihre römisch-katholische und ihre persönliche Geschichte unterhalten.