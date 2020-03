"Die Egoisten sind in der Minderheit"

Eigentlich hat sich Josef Hader in diesem Frühjahr eine Schreibklausur für sein nächstes Kabarettprogramm verordnet. Doch an Corona kommt auch der Kabarettist nicht vorbei. Damit Hader-Fans auch in diesen Zeiten etwas zu lachen haben, stellt der 58-Jährige seine Programme "Hader spielt Hader" und "Hader muss weg" gratis im Internet zur Verfügung.