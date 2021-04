Gutau im Mühlviertel ist ein beschaulicher Ort. Und wäre nicht Corona, dann würden sich dieses Wochenende tausende Menschen davon überzeugen. Denn eigentlich wäre, wie am ersten Mai-Wochenende üblich, Färbermarkt in Gutau, und Dutzende Aussteller aus dem In- und Ausland würden ihre Produkte rund um den Blaudruck feilbieten. Sie alle erlebten jedoch, so wie schon im Vorjahr, ihr blaues Corona-Wunder.