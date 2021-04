"Die Beziehung zu Wagner ist nie nur eine Affäre"

Am 8. Juli gastiert Elina Garanca bei der von den OÖN präsentierten "Klassik am Dom"-Reihe auf dem Domplatz Linz. In der Neuinszenierung von Wagners "Parsifal" an der Staatsoper begeistert die 44-Jährige als Kundry – online zu sehen auf ARTE und in der ORF-Mediathek.