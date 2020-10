Ödipus, man weiß es, beraubt sich am Ende des Augenlichts. Als er endlich sieht, was er lange zu sehen nicht imstande war, sticht er sich mit den Spangen der erhängten, von ihm geehelichten und geschwängerten Mutter Jokaste in die immerwährende Dunkelheit. Denn er ist der von ihm gesuchte Verursacher der Pest, die in Theben tobt.