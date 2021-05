Florian Moitzi hat viele Talente. Er spielt in mehreren Orchestern Saxophon, komponiert erfolgreich Werke für Musikkapellen, hat Schulbücher (mit-)verfasst – und nun brachte er Rechenspiele für Volksschüler heraus. Hauptberuflich arbeitet der 41-Jährige als Professor für Mathematik-Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Zuvor war er jahrelang Lehrer an Volksschulen im Bezirk Kirchdorf. Schon damals war es ihm ein Anliegen, den Kindern das Rechnen lustvoll näherzubringen.