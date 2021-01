Er kann Komödie, er kann Drama – und er kann alles, was dazwischenliegt: Heute wird Uwe Ochsenknecht 65 Jahre alt. Das Gesicht von Uwe Ochsenknecht hat sich längst in das kollektive Fernseh- und Kinozuschauer-Gedächtnis gebrannt. Das Gesicht, das er beispielsweise 1981 als Bootsmann Lamprecht in Wolfgang Petersens hochgelobter Buchverfilmung "Das Boot" machte, als die Torpedos explodierten: diese blauen Augen, dieser angsterfüllte Blick.