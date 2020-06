Der Mann, der die Welt verpackte, ist tot

Seine Verhüllung des Berliner Reichstages in silberne Gewebebahnen gehört zu den spektakulärsten Werken der Kunstgeschichte. Gebäude, Brücken, ja ganze Landschaften verwandelte er gemeinsam mit seiner 2009 verstorbenen Ehefrau Jeanne-Claude in monumentale, abstrakte Objekte, die Millionen Besucher faszinierten. Diesen Herbst wollte der in Bulgarien geborene "Verpackungskünstler" Christo den Pariser Arc de Triomphe in 25.000 Quadratmeter silber-bläulichen Stoff packen. Bis zuletzt arbeitete er an diesem Projekt. Die auf 18. September 2021 verschobene Enthüllung wird er nicht mehr erleben. Am Sonntag starb der Mann, der die Welt verpackte, im Alter von 84 Jahren in New York.

Stets war es ein raffiniertes Spiel aus Form, Ästhetik, Erwartungshaltung und Farbe, wenn der am 13. Juni 1935 als Christo Vladimiroff Javacheff im bulgarischen Gabrovo als Sohn eines wohlhabenden Chemiefabrikanten Geborene ein Stück Welt mit Kunststoffbahnen überzog. Wer aber glaubt, dass Christo, der in Paris und Wien studierte und 1964 in die USA übersiedelte, in seine Installationen tiefere philosophische Bedeutungen projizierte, der irrt gewaltig. "Es ist total irrational und sinnlos. Wir machen diese Dinge für uns selbst. Wenn es jemand mag, ist es nur ein Bonus. Wir machen Dinge, die uns visuell gefallen", sagte der vom russischen Konstruktivisten Wladimir Talin inspirierte Künstler einmal. Zu den berühmtesten Projekten zählten die safranfarbenen Tore im Central Park ("The Gates"), die von 200.000 Kunststoffklötzen getragene Stoffbrücke auf dem Iseo-See in der Lombardei ("Floating Piers") sowie der 1995 verhüllte Berliner Reichstag und die verpackte Pont Neuf in Paris.

Nichts bleibt für die Ewigkeit

Dass die Großinstallationen des Künstlerpaares stets nur für kurze Zeit zu sehen waren, verstärkte ihre Wirkung, intensivierte die emotionale Erfahrung ihres Publikums. "Diese Werke werden verschwinden, wie unsere Kindheit, unser Leben. Es ist naiv und arrogant zu glauben, dass dieses Ding für immer bleibt, für die Ewigkeit", bemerkte Christo zur zweiwöchigen Verhüllung des Reichstags.

Von Anfang an finanzierten Christo und Jeanne-Claude – die nie im selben Flugzeug reisten, damit im Falle eines Absturzes der jeweils andere die Projekte zu Ende bringen könnte – ihre kostspieligen Vorhaben durch den Verkauf von Zeichnungen, Projektskizzen und Objekten. Sponsorengelder und Subventionen verweigerte der marxistisch geschulte Christo, seine kostenlose Kunst ermöglichte der Unternehmergeist seiner Frau. 2005 lehnte das Duo ein Kaufangebot in Höhe von 50 Millionen Dollar für die 7500 orangefarbenen Tore aus dem Central Park ab.

Diese Kompromisslosigkeit war es auch, die Christo 2017 veranlasste, nach 25 Jahren Planung und 15 Millionen investierten Dollar sein Projekt "Over The River", bei dem er den Arkansas River in Colorado mit elf Kilometer Stoff überspannt hätte, abzusagen. Unter einem US-Präsidenten Trump wollte er die Installation nicht realisieren.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at