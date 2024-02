Der literarische Schulmeister ohne Zeigefinger

Für Hitlers Schergen war er ob seiner Spottgedichte auf den "Führer" ein linker Antimilitarist. Nach dem Krieg galt er als Angepasster. Als einer, der sich mit den Nationalsozialisten arrangiert haben musste, weil er in Deutschland blieb, obwohl seine Werke bei der Bücherverbrennung 1933 in Flammen aufgegangen waren. Heute vor 125 Jahren wurde Erich Kästner in Dresden geboren, am 29. Juli jährt sich der Tod des Schriftstellers zum 50. Mal.