Ein Konzert mit Placido Domingo gleicht einer riesigen Familienzusammenführung. So flogen auch am Mittwoch am Linzer Domplatz Erinnerungen und berührende G’schichtln durch die kühle Nachtluft, wer dem 82-jährigen Superstar der klassischen Musikbranche schon wo gehört habe oder wohin nachgereist sei.