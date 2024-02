Der Kulturhauptstadt-Unfall eines Welttheaters

Am Ende tanzt das Ensemble von „Das große Welttheater“.

Das inklusive und partizipative Kulturhauptstadt-Projekt "Das Große Welttheater" nach Pedro Calderon de la Barca (1600–1681) und Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) war schon vor seiner Premiere am Donnerstagabend im Festsaal in Bad Goisern gescheitert. Die Einladungen zur Teilhabe an dem Projekt des Salzburger "Theaters ecce" von Regisseur Reinhold Tritscher hatten die Goiserer über Monate boykottiert.