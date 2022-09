Der Geschichte auf den Grund gehen

Mit seinem Roman „Wilderer“ ist Reinhard Kaiser-Mühlecker (39) aktuell für den Deutschen, den Österreichischen und den Bayerischen Buchpreis nominiert. Im Frühling 2021 übernahm er die Landwirtschaft seiner Eltern in Eberstalzell mit 16 Hektar Grund. Obwohl er jeden Tag physisch arbeitet, geht er auch täglich seine Runde – so gut wie immer die gleiche. Etwa eine Stunde dauert dieser Prozess, ohne den er nicht ins Schreiben kommen würde.

OÖNachrichten: Wie ist das Gehen für Sie zum Prozess geworden?

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wenn man Bücher schreibt oder als Schriftsteller lebt, wie ich es viele Jahre ausschließlich getan habe, dann gibt es sehr wenige Wege, die tatsächlich zu erledigen sind. Man muss selten dringend von A nach B. Viele Fortbewegungsmittel sind für mich uninteressant geworden, weil ich nicht schnell sein musste. Zu gehen wurde deshalb die ganz normale Fortbewegung, auch um alleine zu sein und sich nicht in eine U-Bahn, in einen Bus stellen zu müssen.

Wie verhalten sich Gehen und Schreiben zueinander?

Wenn ich einen Tag mit dem Gehen aussetze, dann steht das Schreiben. Es ist für mich sehr schwer, diesen Raum zu betreten, in dem die zu schreibende Geschichte steckt. Mit Gehen kann ich ihn aufknacken. Abseits vom städtischen und vom bevölkerten Raum war das immer schon integraler Bestandteil meiner Schreibarbeit, obwohl der Beruf des Schriftstellers ja am Schreibtisch stattfinden soll. Dieses Sitzen passt aber überhaupt nicht zu mir, nicht zu meinem Aufwachsen, nicht zu meiner Herkunft. Ich brauche die Bewegung. Trotzdem hat es seine Zeit gedauert, bis ich entdeckt habe, dass das Nachdenken am besten im Gehen stattfinden kann. Es ist eine Art Schwebezustand, den ich nur beim Gehen erreiche – nämlich sich loslösen von bewussten Gedankengängen. Es ist wie ein Paralleluniversum, in das ich erst hineingehen muss.

Gehen als Ablenkung – oder Gehen als Vertiefung?

Diese beiden Prozesse greifen ineinander. Vor kurzem hab ich ein Interview mit einem Wanderer gelesen. Es ging um die Frage, wie es geht, sich selbst zu begegnen. Oder noch besser: sich selbst zu finden. Und dann sagt dieser Wanderer, es sei das Beste, wenn man sich beim Wandern selbst vollkommen auflöse. Das ist eine Erfahrung, die meinem Erlebnis beim Gehen sehr ähnelt. Und mein Gehen findet stets mit dem Wunsch statt, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Um es nachvollziehbarer zu machen: Wenn ich während des Gehens vergessen habe, warum ich eigentlich losgegangen bin, öffnen sich in Gedanken meist die entscheidenden Türen.

Schreiben Sie während des Gehens?

Nein, das merk ich mir, obwohl ich ein Notizheft immer dabei habe. Hin und wieder diktiere ich etwas ins Handy. Aber ich brauche ja nur ein Bild oder einen Satz, dann kann ich am nächsten Tag schon wieder ein paar Stunden schreiben.

Albert Einstein hat beim Nachdenken auf das Radfahren geschworen.

Das verstehe ich überhaupt nicht. Beim Radfahren ist mir bisher kein einziger brauchbarer Gedanke gekommen. Vielleicht war früher weniger Verkehr, vielleicht musste man damals weniger Angst haben, überfahren zu werden. Ich liebe Radfahren, aber in einen Schwebezustand bin ich noch nie gerollt. Nicht einmal auf einem Hometrainer (lacht).

Friedrich Nietzsche sagt, man soll keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Das Sitzfleisch sei die Sünde wider den Heiligen Geist.

Nietzsche hat auch gesagt: „Ich schreib nicht mit der Hand allein: Der Fuß will stets Mit-Schreiber sein.“ Aber das war mir kein Vorbild, sondern meine Unruhe hat mich zum Gehen gebracht. Man muss seine Tage ja irgendwie strukturieren, damit man einen geregelten Tagesablauf hat, sonst wird man wahnsinnig.

Andererseits wurde das Gehen inzwischen zum Statussymbol einer wiederzuerlangenden Freiheit. Ist das für Sie plausibel?

Die sehr weit entwickelte Gesellschaft bringt äußerst ungewöhnliche Erscheinungsformen ans Licht. Aber das Gehen ist glücklicherweise keine schlimme Entwicklung. Ich freue mich sehr, wenn es mehr Fußgänger gibt. Ich verstehe ohnehin nicht, warum man in Großstädten, wo es ein ausgezeichnetes Netz des öffentlichen Verkehrs gibt, ein Auto braucht. Am Land gehe ich ausschließlich beim Schreiben meine Runden, sonst macht es keinen Spaß. Denn am Land ist man Freiwild in Dauergefahr.

Inwiefern Freiwild?

Niemand rechnet mit Fußgängern. Kein Autofahrer ist am Land auf Fußgänger gefasst.

Welche Voraussetzungen muss Ihr Gehweg erfüllen?

Ich gehe immer die gleiche Runde und manchmal frag ich mich, warum eigentlich nicht in die andere Richtung – aber ich tue es dann doch nicht. Wenn bei mir etwas funktioniert, dann behalte ich es bei. Es ist mir auch völlig wurscht, ob diese Runde schön oder nicht schön ist. Sie dauert ungefähr eine Stunde, das ist eine gute Strecke, um ins Denken zu kommen. Dabei passiert das eigentliche Schreiben. Ich starte immer, wenn es finster wird. Dadurch habe ich das Gefühl, ich bin in einem Tunnel und mitten in der Sache, ohne Blicke von außen – und ohne den eigenen Blick irgendwohin. Es hat auch damit zu tun, dass an diesem Tagesrand das Tagesgeschäft vorbei ist.

Wie kamen Sie zu dieser Route?

Sie hat sich zufällig ergeben, sie könnte auch 100 Mal ums Haus führen, nur dass es mir lieber ist, vom Haus wegzugehen. Trotzdem frage ich mich immer wieder, ob ich nicht besser auf meinem eigenen Grundstück gehen sollte. Es gibt da eine große Wiese, die würde sich eignen. Sie wird aber nur einmal im Jahr gemäht. Das heißt, große Teile des Jahres würde ich mich im hohen Gras bewegen – das ist unpraktisch. Ich hab überlegt, mir dort einen Weg auszumähen, aber das ist aufwendiger als die Straße.

Wie definieren Sie Flaneur beziehungsweise Landstreicher?

Bei Flaneur denke ich sofort an einen kunstinteressierten Menschen in der Stadt, der keine Eile, aber Interesse hat, die Welt zu betrachten. Bei Landstreicher denk ich an meinen Onkel.

Wie war Ihr Onkel?

Er hatte zwar einen Wohnort, war aber immer nur zu Fuß unterwegs. Er spazierte von Wirtshaus zu Wirtshaus, vermutlich war er bei uns weit und breit der einzig wirkliche Geher. Auch nicht ganz freiwillig, weil er oft Auto gestoppt hat, nur wurde er nicht mitgenommen.

Bild: Volker Weihbold

Wie denken Sie über Schrittzähler-Apps und Empfehlungen, täglich 10.000 Schritte zu gehen, um gesund zu bleiben?

Es schadet niemandem. Ich habe seit einiger Zeit ein neues Telefon und festgestellt, das hat diesen Schrittzähler auch. Aber im Sommer in der Landwirtschaft hat man diese 10.000 Schritte schon um 9 Uhr in der Früh erreicht. In der bäuerlichen Welt war früher die Mühsal so groß, dass sich kein Mensch vor lauter schlechtem Gewissen eine App installiert hätte, um die eigene Bewegung zu überprüfen. Da war man froh, wenn man gut, billig und ausreichend essen konnte. Gesund zu sein, sich zu kasteien – das waren keine Kategorien. Niemand hat nach einem Vorsorge-Prinzip gelebt, weder gesundheitlich noch finanziell. Und ich glaube, ich stamme noch ein bisschen aus dieser Welt.

Das Wort Fußgängerzone mag man als trügerisches Versprechen verstehen – was verbinden Sie damit?

Es ist wie ein Fremdwort, es klingt künstlich – meine erste Fußgängerzone, an die ich mich erinnern kann, war in Wels. Meine einzige Verbindung zu Fußgängerzone ist Einkaufen – und keinesfalls Gehen.

Was empfinden Sie dabei, wenn Sie über Ihr eigenes Stück Land gehen?

Das hängt sehr von der jeweiligen Situation ab. Im Alltag gehe ich, weil etwas zu tun ist. Aber wenn ich einige Tage weg gewesen bin, ist es das Erste beim Nach-Hause-Kommen, eine Runde zu gehen. Immer ist irgendetwas passiert – und ich bedaure dann meistens, dass ich vier, fünf Tage weg war. Weil es doch mein Ort ist, von dem ich auch nicht weg will. Das ist sehr an diesen Flecken Land gebunden, nicht an Personen.