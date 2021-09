Der ewige Menschentraum von Golem und der Freiheit

Es ist utopischer Traum, Macht über Leben und Tod zu haben. Wie die griechische Göttin Lachesis, die den Lebensfaden misst und damit das Lebensende besiegelt. "Lachesis" ist auch der Titel der am Sonntag in der BlackBox des Musiktheaters uraufgeführten Kammeroper in einem Akt von Marijn Simons (Musik) und Intendant Hermann Schneider (Libretto).