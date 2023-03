Der alte "Alte"

Am Freitag startet um 20.15 Uhr auf ORF 2 und ZDF die neue Staffel des Münchner Krimiklassikers "Der Alte", in der Jan-Gregor Kremp noch zwei Folgen den alten "Alten" gibt, bevor Thomas Heinze als neuer "Alter" übernehmen wird. Ein etwas komplizierter Staffelbeginn. Kremp gibt einen düsteren Kommissar, dem in den gesamten 58 Minuten kein Grinser über die Lippen kommt und den (wohl in weiser Voraussicht auf sein baldiges Film-Ende) Gesundheitsprobleme plagen.

Überhaupt ist die Auftaktfolge ein wenig finster geraten. Influencerin Jasmin Benrath wird tot im Pool gefunden. Sie starb keines natürlichen Todes – doch wer war’s? Noch dazu wäre die junge Frau wenige Monate zuvor in der Isar beinahe ertrunken. Die Mordermittlungen ziehen sich, gottlob bringt Stephanie Stumph als Ermittlerin Annabell Lorenz Schwung ins Geschehen. Das Finale ist überraschend, aber wenig glaubwürdig. Heinze, übernehmen Sie!

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn