Das Warten hat sich gelohnt: Beyonce feiert "Renaissance"

Sechs lange Jahre mussten die Fans von Beyonce auf einen richtigen Nachfolger ihrer grandiosen "Lemonade"-Platte warten – die Kollaboration "The Carters" mit Ehemann Jay-Z sowie der "The Lion King"-Soundtrack waren eh nett, aber halt eben auch nicht viel mehr. Jetzt liegt das mit insgesamt 16 Songs und einer Gesamtspielzeit von 62 Minuten prall gefüllte "Renaissance" vor. Und ja, die Warterei darauf hat sich tatsächlich gelohnt. Das siebte Studioalbum der "Queen Bey" überzeugt als so mutiges wie eklektisches, dabei stets tanzbares Werk, das mühelos zwischen diversen Spielarten elektronischer Popmusik, Hip-Hop und R&B changiert.

"Die Entstehung dieses Albums gab mir die Möglichkeit, zu träumen und in einer für die Welt beängstigenden Zeit zu entkommen", ließ der 40-jährige US-Superstar verlauten. "Meine Absicht war es, einen sicheren Ort zu schaffen, einen Ort ohne Urteil. Einen Ort, an dem man frei von Perfektionismus und Überlegungen ist. Einen Ort, an dem man schreien, loslassen und Freiheit spüren kann." Exakt so, nämlich nach herrlich euphorischem Pop-Eskapismus, klingt die Scheibe auch.

Bild: Mason Poole/Sony

Nackert auf dem Kristall-Gaul

Keine Auskunft gab’s leider hingegen darüber, warum Frau Knowles auf dem Coverfoto fast nackert einen durchsichtigen Kristall-Gaul reitet. Wurscht. Eröffnet wird "Renaissance" jedenfalls von dem experimentellen, ständig Tempo und Sound verändernden "I’m That Girl", gefolgt von dem sexy Dancefloor-Kracher "Cozy" sowie dem grandiosen "Alien Superstar", das augenzwinkernd Right Saids Freds "I’m Too Sexy" belehnt. Das mitreißende "Church Girl" vermengt Gospel und Rap, während "Plastic Off the Sofa" in soulige Gefilde abgleitet. "Cuff It" wiederum basiert auf einer Bass-Line von Nile Rodgers und hätte auch auf dem ikonischen "Saturday Night Fever"-Soundtrack, eine gute Figur gemacht. Ebenso übrigens wie das frappant an Lady Gaga erinnernde "Pure/Honey", das zum Abschluss nahtlos in den finalen Rausschmeißer "Summer Renaissance" (samt Sample des alten Disco-Haderns "I Feel Love" von Donna Summer) übergeht.

Trotz einiger schwächerer Nummern – dazu zählen die Single "Break My Soul", das von Skrillex produzierte "Energy", das trotz expliziter Schlafzimmer-Lyrics arg fade "Thique" sowie der vor sich hin plätschernde Rap "America Has a Problem" – wird "Renaissance" der gewaltigen Erwartungshaltung gerecht. Ein Album gegen den Pandemie-Blues!

Fazit Euphorische Popmusik mit viel Mut zum Experiment

CD-Kritik: Beyonce "Renaissance" (Sony Music)

OÖN Bewertung: 5/6