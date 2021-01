Wolfgang Matt hat einen Fehler gemacht. Der ÖVP-Bürgermeister der Vorarlberger Stadt Feldkirch war in ein Altenheim gegangen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, "falls noch eine Dosis übrig bleibt". Die dort anwesende Ärztin hat das anders gesehen und gegen Matt den Vorwurf erhoben, er habe sich kraft seines Amtes impfen lassen wollen. Am 19. Jänner stellte sich Matt in der ORF-"Zeit im Bild 2" den Fragen von Anchorman Armin Wolf.