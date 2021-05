Das Finale des 65. Song Contests in Rotterdam findet ohne Vincent Bueno statt – weder auf der Bühne noch dahinter. Schon heute reist Österreichs Vertreter heim nach Wien, um Frau und Kinder in die Arme zu schließen. Enttäuscht über sein Semifinal-Aus am Donnerstag gibt sich der 35-Jährige nicht: "Ich habe nichts falsch gemacht." Im Gegenteil: "Ich fahre erhobenen Hauptes zurück." Das kann er: Auch wenn seine Ballade "Amen" nicht unbedingt zu den Ohrwürmern des Bewerbs zählte, war sie