Das Stift St. Florian will seinen Kunstschatz retten

Wer die Grafiksammlung des Stiftes St. Florian bei Linz betritt, meint, in einer riesigen Wunderkammer gelandet zu sein. An den meterhohen Wänden hängen unzählige gerahmte Bilder verschiedener Größe, darauf Porträts, Landschaften und Heilige aus diversen Epochen, auf dem imposanten Tisch in der Mitte liegen Zeichnungen und Drucke verteilt, die Fenster sind mit Holzbalken verdunkelt, um schädliches Sonnenlicht draußen zu lassen.