Das Salzkammergut hat eine neue Kultur-Chefin

Am Freitag soll in Bad Ischl die neue künstlerische Leitung für die Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut 2024 vorgestellt werden. Nach der krawalligen Trennung von dem ursprünglich für diese Aufgabe ausgesuchten Stephan Rabl am 30. März (die OÖN berichteten ausführlich) war eine neuerliche Ausschreibung notwendig geworden.