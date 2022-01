Die kulturell gute Nachricht für die Landeshauptstadt Linz ist die Erhöhung des Kulturbudgets für 2022 von 37,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 40,3 Millionen. Allerdings dürfte die Stadt trotz dieser Steigerung außerstande sein, künstlerische bzw. kulturelle Inhalte in größerer Vielfalt und neuen Formaten anzuschieben, weil das Plus von 3,2 Millionen Euro im Wesentlichen in den stetig wachsenden Personalkosten der Kultur-Institutionen aufgeht.