Das OKH Vöcklabruck ist trotz Corona in Bewegung geblieben

Der Veranstaltungssaal des OKH Vöcklabruck auf dem Areal des alten Krankehauses ist gewöhnlich für 275 Besucherinnen und Besucher im Stehen zugelassen. Mit der Kultur-Öffnung am 19. Mai werden bloß 75 Sitzplätze erlaubt sein. Aber Hauptsache, es geht wieder los. Am Mittwoch wurden die Corona-Sicherheitskonzepte des OKH den aktuellen Vorschriften entsprechend überarbeitet. Beim ersten Live-Ereignis werden es die Bands "Catastrophe & Cure" und "Hike Bikini" am 22. Mai krachen lassen. Dass Schriftsteller Leander Fischer aus seinen Roman "Die Forelle" am 20. Mai noch im Online-Stream liest, ließ sich kurzfristig nicht mehr umorganisieren.

"Ökonomisch wurde die lange Pause für uns halbwegs abgefedert, weil uns die Förderungen von Bund, Land und Stadt in voller Höhe zugesprochen wurden", sagt OKH-Sprecherin Jolanda de Wit. Neben dem NPO-Fonds war es möglich, auch das Kurzarbeit-Modell in Anspruch zu nehmen. Die insgesamt 45 hauptamtlichen Stunden pro Woche sind unter drei Mitarbeitern aufgeteilt.

Im vergangenen Jahr wären 304 Veranstaltungstage geplant gewesen, 96 davon haben tatsächlich stattgefunden. De Wit: "Daraus hat sich ein Programm-Rückstau ergeben, und wir wollen den Künstlern und Bands, mit denen wir Verträge abgeschlossen haben, natürlich die Chance auf ihre Veranstaltungen geben, ehe wir uns mit der neuen Programmierung beschäftigen." De Wit selbst hat im Lockdown eine Streaming-Weiterbildung absolviert, deshalb war das OKH in den vergangenen Wochen online verblüffend aktiv. Das OKH versteht sich eben nicht nur als Veranstaltungsstätte, sondern vor allem als Denkraum für Zukunftsmodelle, als Präsentations- und Produktionszentrum in einem, das stets auf der Suche nach neuen Kulturräumen ist. Eine sich aktuell in Vöcklabruck formierende Jazz-Gruppe wird ab 10. Juni die OKH-Terrasse regelmäßig bespielen. Ebendort musiziert bereits am 5. Juni das Indie-Folk-Duo "Woods & Meadows".

Darüber hinaus hat das OKH, an dessen Entwicklung rund 45 ehrenamtliche Geister aus der Region mitwirken, ein Konzept zur Nutzung des Außengeländes entwickelt. Das klingt im doppelten Sinne verheißungsvoll, weil unmittelbar vor dem OKH ein neuer Schulcampus entsteht. "Es hat auch mit Stadtplanung und Grätzel-Entwicklung zu tun, wie einladend der öffentliche Raum ist", sagt de Wit. Das OKH ist trotz Corona in Bewegung geblieben.