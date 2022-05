Wo er persönlich seine heile Welt findet und wie er den im April verstorbenen Sänger Willi Resetarits in Erinnerung behalten wird, erzählt Hannes Ringlstetter im Gespräch. Der Musiker Hannes Ringlstetter war zuerst da, vor dem Kabarettisten, dem TV-Moderator und dem Buchautor. Was bedeutet Ihnen die Musik? Hannes Ringlstetter: Zum Ersten meine erste selbstgewählte Form des künstlerischen Ausdrucks. Quell aller Kreativität und das, was am meisten Lust bereitet, zu tun, weil es nie nur für die