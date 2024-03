"Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire": Fast sechs Minuten lang hat Matjaz Stopinsek als zwischen Liebe zu seiner Ziehtochter und dem Hass auf das Christentum hin und her gerissener Jude Éléazar verzweifelt gegen das Unabwendbare angesungen. Am Ende opfert er aus Rache, aus Hass alles, was ihm lieb ist.