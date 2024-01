"The Holdovers": Ein Lehrer, ein Schüler und eine Köchin in trauter Zwangsgemeinschaft

Es gibt Schauspieler, die Körper, Stimme und Gesicht brauchen, um auszudrücken, wovon Paul Giamatti in „The Holdovers“ (ab Donnerstag, 25. Jänner im Kino) allein mit den Augen erzählt. In der Regie von Doppel-Oscarsieger Alexander Payne („Sideways“, „The Decendants“, „Nebraska“) gibt der 56-jährige Darsteller den Pädagogen Paul Hunham, der Klassiker und Geschichte der Antike in einem Internat in New England unterrichtet.