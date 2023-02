Das Atalante Quartett, das bei der Sonntagsmusik im Salon das Publikum im Francisco Carolinum begeisterte, ist auf dem Weg ganz nach oben. Hat es sich doch beim Internationalen Eugene Ysaÿe Wettbewerb Lüttich in das Semifinale gespielt. Es spricht sein Publikum unmittelbar an und überrascht mit vielfältigen Programmen – auch an diesem Sonntag mit Haydns C-Dur-Quartett op. 20/2 in großer Bandbreite.