Parov Stelar: "Daheim zu spielen, ist die größte Herausforderung"

Selbst bei Weltstars flattern manchmal die Nerven. "Ich war scheißnervös vor diesem Abend und konnte drei Nächte nicht schlafen", gestand Parov Stelar am Montagabend nach seiner fulminanten Show im Linzer Posthof. "Aber das war’s wert." Mit dem ausverkauften Konzert gab der Star-DJ aus Lichtenberg einen Vorgeschmack auf das Lido-Sounds-Festival von 27. bis 30. Juni am Urfahraner Marktgelände in Linz, bei dem er am 28. Juni als Headliner auf der Bühne stehen wird.