Da, wo alles begonnen hat: Bruckner im Redoutensaal

Am 9. Mai 1868 war Anton Bruckner am Ziel: Der Komponist hatte zur Uraufführung seiner ersten Sinfonie in den Linzer Redoutensaal eingeladen. Am Pult stand der Meister himself, die Musiker hatte er selbst rekrutiert, die Blechbläser von der Militärmusik, dazu Mitglieder des Theaterorchesters und "mehrere Herren Dilettanten", wie die Linzer Zeitung dazu schrieb.