Christian Friedel: "Mein Nazi-Haarschnitt war brutal, ich habe mich dafür geschämt"

Der Kinospielfilm "The Zone of Interest" (Start: 29. Februar) in der Regie des Briten Jonathan Glazer führt direkt in das Zuhause der Familie Höß am Rande des KZ-Auschwitz. Es sieht paradiesisch aus - dank gepflegtem Garten mit Pool, Gemüsebeet und Vogelgezwitscher. Das unvorstellbare Grauen wird nur auf der Tonspur durch die Geräusche der Vernichtungsmaschinerie erfassbar, die über die Gartenmauer zu hören sind. Die Familie Höß scheinen sie nicht zu verstören.