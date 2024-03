Bürgermeister gestattet Aufsichtsräten Einsichtnahme in Kerschbaums Dienstvertrag

"Unwahrheit", lässt der aktuell in Kroatien urlaubende Bürgermeister und LIVA-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Luger (SPÖ) über sein Büro mitteilen. Gemeint ist die Behauptung von etlichen LIVA-Aufsichtsräten, der Bürgermeister würde keine Einsichtnahme in den Dienstvertrag des wegen Compliance-Vorwürfen freigestellten Brucknerhaus-Chefs Dietmar Kerschbaum gestatten. Eine auszugsweise verschriftlichte Audiodatei der Sitzung vom 15. März, in der Kerschbaum freigestellt wurde, soll dies belegen.