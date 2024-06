Martin Achrainer als "X" und Alter Ego von Anton Bruckner in "Der Findling"

Im Alten Linzer Dom, jenem Ort, an dem Anton Bruckner dreizehn Jahre als Organist tätig war, fand am Freitag mit "Der Findling" eine faszinierende, musiktheatralische Annäherung an den Komponisten statt. Keine biographische Oper, kein Versuch, aus dem eigentlich ereignisarmen Leben den Mythos eines Genies herauszuschälen.