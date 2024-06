Brucknerbücher, Teil 2

Rund 30 sprachlich hochwertige Kurztexte hat Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter der Kultur EXPO Anton Bruckner 2024, in seinem Buch "Bruckner! Journal einer Leidenschaft" verpackt. Klug ausgewählte Einzelaspekte wie die kirchenmusikalische Sozialisation in St. Florian, die Erfolge als Organist oder die innere Gewissheit, zum großen Sinfoniker berufen zu sein. Sechs humorvolle Briefe Trawögers an den Komponisten zählen zu den Höhepunkten dieser speziellen Bruckner-Betrachtung.