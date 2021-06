"Alles, was ist, wie groß und gut es sei, besteht seine Zeit, erfüllt seinen Zweck und geht vorüber." Mit diesem Zitat, das sie Adalbert Stifter (1805–1868) zuschreibt, lud Rektorin Ursula Brandstätter zu ihrer Abschiedsfeier am Donnerstagabend in die Anton Bruckner Privatuniversität. Allerdings ist manchmal nichts, wie es scheint: Einerseits verlässt Brandstätter die Bruckneruni – wie im Oktober 2020 angekündigt – freiwillig um ein Jahr früher als ursprünglich vereinbart.