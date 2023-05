"Brainwashed": Warum Film eine sexistische Weltsprache ist

Betrachtet man Kino als Umschlagplatz gesellschaftlich wichtiger Fragen, birgt der Dokumentarfilm „Brainwashed“ viel Sprengstoff.

Die Arbeit der Kalifornierin Nina Menkes klärt auf beeindruckend nahbare, nachvollziehbare und argumentative Art auf, wie eine Weltsprache die Wahrnehmung, genauer gesagt die Verdinglichung und Degradierung von Frauen prägt: jene des Bewegtbildes. Dabei geht es der 59-Jährigen nicht um Dialoge, Dauer von Präsenz und Inhalte, sondern rein um die Komposition der Bilder, die visuelle Sprache, die deshalb so gefährlich ist, weil sie einen im besten Sinne alles vergessen lassen und einnehmen soll.

Anhand beispielhafter Szenen öffnet Menkes einem die Augen für automatisierte Inszenierungsentscheidungen, die es zu hinterfragen gilt. Zum Beispiel wird weibliche Sexyness gerne mit stummen Frauen, die sich unter der Dusche wie für einen Werbespot einseifen, verhandelt und mit Großaufnahmen, die sie auf Körperteile (Brüste, Hintern, Lippen) verkleinern.



Sie bewegen sich allein lasziv ohne Bedeutung für den Plot (wie Nicole Kidman in „Eyes Wide Shut“, 1999). Das Geschehen sehen wir viel seltener aus ihrer Perspektive als aus seiner (wie bei Jimmy Stewart und Grace Kelly in „Das Fenster zum Hof“, 1954). Körper werden sexuell verklärt, indem Frauen in Zeitlupe erscheinen (wie Halle Berry in „Die Another Day“, 2002), während Nacktheit bei Männern mit Kraft gleichgesetzt wird, wie bei Brad Pitt oben ohne in „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019).



Wird in der Filmkritik gelehrt, Frauenbilder so zu hinterfragen, ob man einen Mann auch so zeigen würde, läuft Menkes’ Werk auf eine gewichtigere Frage hinaus: Wird ein Mensch fair, stimmig inszeniert? „Brainwashed“ erklärt zudem, wie sich über Hollywood-Machtstrukturen diese unzeitgemäße visuelle Sprache entwickeln konnte, die global beständig in Lehre und Meisterwerke einsickert – in jene von Männern und Frauen. Diesen Hahn muss man zudrehen.

„Brainwashed“: USA 2022, 107 Min., Regie: N. Menkes

OÖN-Wertung: fünf von sechs Sternen

Autorin Nora Bruckmüller

