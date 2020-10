Hermann Nitsch ist auch im hohen Alter täglich in seinem Atelier in Schloss Prinzendorf in Niederösterreich zu finden. Er spüre keine Müdigkeit, sagt der 82-Jährige, im Gegenteil: "Wenn ich arbeite, baut mich das auf." Die Skandale rund um sein Orgien-Mysterien-Theater, bei dem Blut, Eingeweide und Tierkadaver zum Einsatz kamen, sieht der Maler heute gelassen: "Die meiste große Kunst ist zuerst einmal angeeckt." Und kündigt zugleich eine neue Ausgabe des