"Blick ins Kastl": Abgründige "Briefe aus dem Jenseits"

"Briefe aus dem Jenseits", die verheißen, dass ein vor 27 Jahren verschwundener Bub bald wieder auftauchen soll, führen Kommissar Ingo Thiel im gleichnamigen Krimi zu einem lange zurückliegenden Fall seines Vorgängers, Ex-Kommissar Dennert (Manfred Zapatka). Wer ist der Absender, und warum nährt er die Hoffnung der verzweifelten Eltern?

Der Fall führt tief in menschliche Abgründe, zu einem Vater, den man seinem größten Feind nicht wünscht. Ein gewalttätiger Wolf im Schafspelz, der die eigene Tochter zur Mordkomplizin gemacht hat – an deren Freund.

Der Plot streift so ziemlich alles, was das Gemüt erschüttert: Von Missbrauch über eiskalte Gewalt bis zu Homophobie blickt die Folge in Abgründe des Menschen.

Ein düsterer, bedrückender Fall, mit dem selbst Thiel hadert (Heino Ferch mit ernster Miene und gefurchter Stirn). Wenigstens erinnert die Folge an die alte Kulturtechnik des Briefeschreibens in Social-Media-Zeiten. Ein DNA-Beweis per WhatsApp? Das gibt es noch nicht.

