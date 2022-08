Bettina Hering: Jede Besetzung lässt die Nation erbeben

Seit 2017 leitet Bettina Hering das Schauspiel der Salzburger Festspiele, 2023 wird ihr letzter Festival-Sommer sein. Mit den OÖN sprach die 62-jährige Dramaturgin und Regisseurin über das Verführerische am „Jedermann“, wie sie Kooperationen einfädelt und was sich am Theater ändern muss, um mit den Menschen intensiver ins Gespräch zu kommen.