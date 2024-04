Am Brucknerischen mangelt es Norbert Trawöger sicher nicht in diesem Jahr. Seit 2019 ist er Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz und seit geraumer Weile auch Leiter der oberösterreichischen KulturEXPO Anton Bruckner 2024, in der zahlreiche Veranstaltungen zum 200. Geburtstag des Meisters programmatisch gebündelt werden. Könnte das alles zu viel Bruckner werden? Nicht für einen leidenschaftlichen Brucknerianer!